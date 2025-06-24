رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وزير التعليم لمناقشة ملفات الإنفاق والمتابعة الأكاديمية

عقد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، لقاءً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمران القيب، لبحث عدد من الملفات ذات الأولوية.

وركز اللقاء على ملف منح الطلبة الليبيين الدارسين في الخارج، حيث تم التأكيد على ضرورة ضمان انتظام صرف المنح وفق ضوابط شفافة، تدعم استقرار الطلبة الأكاديمي وتساعد في تجاوز التحديات التي تواجههم.

كما تم مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بأداء القطاع، والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة أوجه القصور والالتزام بالضوابط المالية.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة وديوان المحاسبة لضمان تحسين كفاءة الإنفاق العام، ومتابعة تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية بما يتماشى مع المعايير القانونية والمالية المعتمدة، وبما يحقق الأثر الإيجابي المستهدف من الاستثمار في التعليم العالي.