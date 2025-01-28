رئيس ديوان المحاسبة يناقش ملفات متعلقة بـ«التخطيط العمراني»

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك”، اجتماعاً ضم وزير الحكم المحلي “بدرالدين التومي”، ورئيس الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني “أحمد التومي”، ورئيس جهاز الإسكان والمرافق “محمود عجاج”، وممثلين عن المجلس البلدي زليتن واللجنة الفنية العليا لمتابعة ظاهرة طفح المياه بالبلدية، وبحضور مدراء الإدارات المختصة بالديوان والمؤسسات المعنية، وذلك لمناقشة قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية على المستوى المحلي، وعدد من الملفات الاخرى ذات الشأن بالتخطيط العمراني.

وتناول الاجتماع “المخططات المُعدة من قبل هيئة التخطيط العمراني، واستعراض الدراسات المساحية للمنطقة المتضررة من ارتفاع منسوب المياه بمدينة زليتن وتحليل الوضع الراهن بها، ومناقشة تحديث المخططات المعتمدة و دراسة العشوائيات المدرجة في مشروع الخطة القصيرة العاجلة، على اعتبار أن مدينة زليتن حالة استثنائية”.



وأوصى الحضور بضرورة الإستعجال في تنفيذ مشروع الخطة القصيرة العاجلة لمعالجة الأوضاع العمرانية، وذلك لما له بالغ الأثر في إحداث تنمية مكانية مستدامة وإنهاء انتشار العشوائيات، وتنفيذ الخطط المتكاملة للبُنى التحتية و الأولوية للمدن المتضررة كزليتن ودرنة، والمدن المكتتضة بالسكان مثل طرابلس.