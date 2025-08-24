رئيس ديوان مجلس النواب يعقد اجتماعاً دورياً لمتابعة سير العمل وبرامج التطوير

عقد رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، اجتماعاً دورياً مع مدراء الإدارات والمكاتب بالديوان، بحضور نائب رئيس الديوان رسمي بالروين والمراقب المالي ياسين عبيد الله.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل في كافة الإدارات والمكاتب، وسبل تطوير ورفع مستوى أداء العاملين من خلال برامج التدريب والتطوير المستمرة على مدار العام، كما تابع رئيس الديوان البرامج المستهدفة خلال الربع الثالث من العام الجاري لضمان تحقيق الأهداف المقررة.

وتأتي الاجتماعات الدورية لرئيس ديوان مجلس النواب ضمن استراتيجية الإدارة العليا لضمان سير العمل بكفاءة في كافة الإدارات والمكاتب، ومواكبة التحديات التنظيمية والإدارية التي تواجه الديوان، ويولي رئيس الديوان اهتماماً خاصاً ببرامج التدريب والتطوير المستمرة، التي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الأداء المؤسسي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، كما يركز الديوان على متابعة البرامج المستهدفة للربع الثالث من العام الجاري، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للديوان، وتعزيز الانضباط الإداري، وضمان استمرارية الخدمات التي يقدمها لمجلس النواب الليبي وللجهات ذات العلاقة.