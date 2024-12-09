رئيس ديوان مجلس النواب يلتقي القنصل العام للمملكة المغربية

بحضور أعضاء مجلس النواب محمد اجديد، الصالحين عبدالنبي، التقى رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، القنصل العام للمملكة المغربية، سعيد بنكيران، رفقة نائبه مصطفى خالي.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، بحضور مدير مكتب شؤون الرئاسة ونائب رئيس الديوان، “العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.

ورحب رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، بزيارة القنصل العام للمملكة المغربية لديوان مجلس النواب، معرباً عن “عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين”.

وأكد رئيس ديوان مجلس النواب، “على ضرورة تعزيز هذه العلاقات المشتركة بما يُجسد العلاقات التاريخية بين ليبيا والمملكة المغربية الشقيقة، كما طالب بضرورة تسهيل إجراءات السفر للمواطنين الليبيين إلى المملكة المغربية ودعا إلى عودة شركات الطيران الوطنية المغربية بتسيير رحلاتها الجوية من وإلى مدينة بنغازي خدمة لمواطني البلدين، في ظل ما تنعم به المدينة من أمن واستقرار”.

من جانبه عبر القنصل العام للمملكة المغربية الشقيقة سعيد بنكيران، “عن سعادته بزيارة ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، مؤكداً على العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع ليبيا والمملكة المغربية وعن عمق أواصر الترابط بين الشعبين الشقيقين”.

كما تعهد بالعمل على “تسهيل إجراءات سفر الليبيين إلى المملكة المغربية من خلال ما تبذله القنصلية المغربية وما تقدمه من خدمات في هذا الصدد”.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، درعاً تذكارياً للسيد القنصل العام للمملكة المغربية الشقيقة ونائبه.