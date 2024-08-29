رئيس ديوان مجلس النواب يلتقي القنصل العام لجمهورية مصر

التقى رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل، بالقنصل العام لجمهورية مصر العربية في مدينة بنغازي أحمد الهمشري.

وأثنى رئيس ديوان مجلس النواب، “على جهود القنصل العام لجمهورية مصر العربية في مدينة بنغازي وتعاونه مع مجلس النواب، وذلك بمناسبة إنتهاء فترة عمله في ليبيا”.

وفي ختام اللقاء قدم المصري، “درعاً تذكارياً والزي التقليدي الليبي للقنصل العام لجمهورية مصر العربية في مدينة بنغازي تقديراً لمجهوداته طيلة فترة عمله في ليبيا”.

هذا وحضر اللقاء مدير مكتب شؤون الرئاسة بمجلس النواب عوض الفيتوري.