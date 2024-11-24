رئيس ديوان مجلس النواب يلتقي كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي

التقى رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي مختار أحمد عمر، في مستهل زيارته إلى مجلس النواب اليوم الأحد بمقره في مدينة بنغازي.

ورحب المصري الفضيل، بكبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي بمقر ديوان مجلس النواب وفي مدينة بنغازي، وعرج رئيس ديوان مجلس النواب خلال ترحيبه بالضيف على “النهضة التي تشهدها مدينة بنغازي بعد انتصارها على الإرهاب، كما أكد خلال كلمته على أهمية التعاون المشترك بين مجلس النواب وديوانه والاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال العمل البرلماني، لا سيما تدريب وتأهيل الكادر الوظيفي بديوان مجلس النواب من خلال تعزيز آفاق التعاون المشترك بين ديوان مجلس النواب والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال”.

وأشاد رئيس ديوان مجلس النواب “بموقف الاتحاد البرلماني الدولي الداعم لشرعية مجلس النواب الليبي كممثل وحيد للشعب الليبي، وأن الوقت قد حان لتجديد آفاق التعاون من خلال تفعيل اتفاقية التعاون المشترك للاستفادة من الدعم الفني المقدم من الإتحاد البرلماني الدولي للدول الأعضاء بالاتحاد”.

من جانبه، عبر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي مختار أحمد عمر، “عن بالغ سعادته بلقاء رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، مثنياً على دوره الهام في تأسيس ديوان السلطة التشريعية في ليبيا و دوره خلال إنطلاق أعمال مجلس النواب العام 2014 خلال الظروف الصعبة التي مرت بها ليبيا آنذاك، كما عبر مختار أحمد عمر، على استعداد الاتحاد البرلماني الدولي والأمانة العامة للاتحاد على تقديم كامل الدعم اللازم من أدوات واليات العمل البرلماني لمجلس النواب وديوانه”.

الجدير بالذكر أن “زيارة كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي تستمر على مدى ثلاثة أيام سيلتقي خلالها عدد من رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب وعدد من مديري الإدارات و المكاتب بالديوان”.