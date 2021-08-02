رئيس شركة الكهرباء يتفقد مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي

أجرى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والفريق المرافق، مساء اليوم الاثنين، زيارة ميدانية إلى مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن الزيارة تأتي للاطلاع على سير العمل بالمشروع المنفذ من قِبل شركتي “سيمنس” الألمانية و”إنكا” التركية بقدرة إنتاجية 670 ميجاوات.

كما قام مجلس إدارة الشركة والوفد المرافق، بزيارة تفقدية للاطلاع على أعمال الصيانة للوحدة السادسة بمحطة غرب طرابلس البخارية، والتي وصلت لمرحلة التجارب التشغيلية حرصاً على استكمالها والدخول بها على الشبكة في الأيام المقبلة.

وتم خلال الزيارة، مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجهها المحطة والقائمون على تشغيلها، وتوفير الإمكانات اللازمة والضرورية لمشغلي المحطة حتى يتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه، بحسب شركة الكهرباء.

#مجلس إدارة الشركة والوفد المرافق له يقومان بزيارة تفقدية للإطلاع على أعمال الصيانة للوحدة السادسة بمحطة غرب طرابلس… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الاثنين، ٢ أغسطس ٢٠٢١

#جانب من زيارة مجلس إدارة الشركة لمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي . تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الاثنين، ٢ أغسطس ٢٠٢١