رئيس شركة الكهرباء يتفقد وضع الشبكة في بنغازي

قم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي، رفقة وفد من الشركة، بزيارة إلى مدينة بنغازي.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن الزيارة تأتي لمتابعة الأعمال الكهربائية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الجناح الشرقي للشبكة.

وعقد رئيس مجلس الإدارة بالشركة، اجتماعاً ضم عدد من مدراء الإدارات ومحطات التوليد، للاطلاع على وضع الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

وأكد المشاي خلال الاجتماع، على ضرورة توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين بشكل مستديم، مشيراً إلى أن إدارة الشركة العامة للكهرباء ستوفر الدعم اللازم لأجل استقرار الشبكة ولينعم المواطن الليبي بكهرباء مستقر، وفق قوله.

قيادات المنطقة الغربية والوسطى تُؤكد دعمها لحكومة “باشاغا”