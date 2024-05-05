رئيس غامبيا يستقبل «الكوني» على هامش القمة الإسلامية

استقبل رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو، النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، على هامش مشاركته في الدورة الـ15 لقمة منظمة المؤتمر الإسلامي في بنجول.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد تركز اللقاء على تعزيز أواصر التعاون بين ليبيا وغامبيا في عديد المجالات، لاسيما الاستثمارات الليبية في غامبيا، والعمل على تحقيق الاستقرار بالقارة الأفريقية، بالتعاون مع الدول الأعضاء في فضاء الاتحاد الإفريقي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وتجمع دول الساحل والصحراء (س – ص).

وأكد الرئيس أداما بارو، على أهمية العمل لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ووحدتها، ليعود لها دورها الفاعل والمحوري بالقارة الافريقية، والاتفاق على استمرار التعاون والتشاور في القضايا التي تهم القارة الأفريقية، والبلدان الإسلامية.

كما أكد الرئيس الغامبي التزامه بالعمل على تعزيز المزيد من الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي خلال فترة ولايته لها، والتزام غامبيا بمبادئ المنظمة.

وشارك النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، في القمة الـ15 لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي انطلقت أعمالها أمس السبت في العاصمة الغامبية بنجول، تحت شعار “تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة”.



وسيناقش قادة الدول الأعضاء قضايا العالم الإسلامي السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقضايا الشباب والمرأة والأسرة والعلوم والتكنولوجيا والإعلام والجماعات والمجموعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

كما ستناقش القمة التي تختتم أعمالها غدا الأحد المسائل المتعلقة بنبذ خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا وتعزيز الحوار، وقضايا التغير المناخي والأمن الغذائي.

يُشار إلى أن القمة عُقِدت في فندق أتلانتيك ذو الخمسة نجوم في العاصمة بنجول، والذي تملكه وتُديره محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.