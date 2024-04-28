رئيس غامبيا يُعرب عن ثقته في نجاح القمة الإسلامية ببلاده

أعرب رئيس غامبيا أداما بارو عن ثقته في نجاح القمة الإسلامية التي ستستضيفها بلاده في الفترة 4 -5 مايو المقبل، مؤكدا توفير بيئة آمنة لجميع الحاضرين وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذه القمة.

وفي بيان نشرته الرئاسة الغامبية، اليوم الأحد، نوه بارو بأن أمن المشاركين في القمة وسلامتهم، يحظى بأهمية وأولوية كبيرة بالنسبة لبلاده.

وأشار رئيس غامبيا إلى أن بلاده دولة صغيرة لكنهم يريدون أن يثبتوا للعالم أن الدول الصغيرة بإمكانها استضافة فعاليات كبيرة.

وستقام القمة تحت عنوان “تعزيز الوحدة والتضامن عبر الحوار من أجل التنمية المستدامة” في فندق أتلانتيك ذو الخمسة نجوم في العاصمة بنجول، والذي تملكه وتُديره محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.

هذا ومن المتوقع أن يشارك في القمة أكثر من 3 آلاف مندوب من مختلف أنحاء العالم.