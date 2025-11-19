رئيس غوغل يحذّر: انفجار «فقاعة» الذكاء الاصطناعي سيطال الجميع

حذر الرئيس التنفيذي لشركة “غوغل” سوندار بيتشاي، من أن أي شركة، بما فيها شركته، لن تكون بمنأى عن التأثيرات المحتملة لانهيار صناعة الذكاء الاصطناعي، وسط المخاوف المتزايدة من انفجار ما وصفه بـ “فقاعة الذكاء الاصطناعي”.

وفي تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، وصف بيتشاي الارتفاع الحالي في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بـ “اللحظة الاستثنائية”، مشيرًا إلى وجود “عناصر من اللاعقلانية” في سلوك السوق.

وأضاف أن نماذج الذكاء الاصطناعي عرضة للأخطاء، وحث المستخدمين على توخي الحذر واستخدام هذه الأدوات بجانب مصادر معلومات أخرى موثوقة، وعدم الاعتماد الكامل عليها.

وأشار بيتشاي إلى أن الذكاء الاصطناعي مفيد في المهام الإبداعية، لكنه لا يغني عن ضرورة وجود نظام معلوماتي غني، مؤكداً أن الشركات بما فيها “غوغل” قد تتمكن من الصمود جزئيًا، لكنها لن تكون بمنأى عن أي تداعيات اقتصادية محتملة.

وتأتي تحذيرات بيتشاي وسط تصاعد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات الأمريكية العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي، مقارنةً بما حدث في فقاعة “دوت كوم” بين 1995 و2000، والتي انتهت بانهيار كبير لأسهم شركات التكنولوجيا والإنترنت.