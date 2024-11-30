رئيس «غينيا» يستقبل المبعوث الخاص لرئيس الحكومة للشؤون الافريقية

استقبل رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسكو إمبالو، الجمعة، فتح الله الزني وزير الشباب- المبعوث الخاص لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وخلال اللقاء، سلم الزني رسالة خطية من الدبيبة تتعلق بالتنسيق السياسي والتعاون الثنائي بين البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس إمبالو أن جمهورية غينيا بيساو تدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية من أجل التنمية والاستقرار مؤكد أن حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليا وصولا للانتخابات العامة وأن الاتحاد الافريقي يدعم هذا التوجه وحمل المبعوث الخاص دعوته للمهندس عبد الحميد الدبيبة لزيارة غينيا بيساو في أقرب الأجال مثمنا توجيهاته المستمرة في تنويع الاستثمارات الليبية بأفريقيا.