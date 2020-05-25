رئيس فنزويلا يحتفل بوصول أولى ناقلات النفط الإيرانية إلى بلاده

احتفل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بوصول أولى ناقلات النفط الخمس التي أرسلتها إيران إلى بلاده، مؤكدا أن طهران وكاراكاس لن تركعا أبدا أمام واشنطن التي نددت بالتحرك الإيراني، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.



ونقلت “فرانس برس” عن مادورو قوله، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: “سفينة فورتشن وصلت.. إنها أولى الناقلات الخمس التي تجلب البنزين ومنتجات لتصنيع البنزين في فنزويلا”.

وأشاد مادورو بالعلاقات الجيدة بين فنزويلا وإيران، وقال: “نحن شعبان مسالمان نريد التنمية.. شعبان متمردان، وشعبان ثوريان لن يركعا أبدا أمام الإمبريالية الأمريكية”.

من جهتها أكدت السفارة الإيرانية في كاراكاس، في وقت سابق، أن أول ناقلة من الأسطول المؤلف من خمس شحنات وقود إيرانية وصلت إلى فنزويلا.

وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر: “أول ناقلة وقود وصلت، شكرا للقوات المسلحة على مرافقتها، عاشت الصداقة بين إيران وفنزويلا”.

وأضافت: “اليوم، روابط الصداقة والأخوة بين إيران وفنزويلا قوية وعميقة، أكثر من أي وقت مضى”.

وذكرت وسائل إعلام أن هذا الأسطول يحمل نحو 1,5 مليون برميل من الوقود، وقد وصل في أوج توتر بين واشنطن وطهران.

وذكر التلفزيون الرسمي الفنزويلي، أن ناقلة النفط ستتوجه إلى مرفأ بويرتو كابيو في ولاية كارابوبو حيث توجد مصفاة، منوهاً بأن ناقلات النفط الأربع الأخرى، فوريست وبيتونيا وفاكسون وكلافيل، ستصل في الأيام المقبلة.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الست الماضي، إن أي مشكلة قد تتعرض لها ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا، من جانب الولايات المتحدة، ستقابل برد من قِبل طهران.

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء في الـ13 من مايو الجاري، أن ناقلة وقود إيرانية انطلقت من ميناء بندر عباس جنوبي البلاد باتجاه فنزويلا.

ونقلت الوكالة عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن “الإدارة الأمريكية تبحث التدابير التي سيتم اتخاذها ضد ناقلات الوقود الإيرانية المتجهة إلى فنزويلا”.

من جانبه قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي آريزا، بعد يوم، في تغريدة عبر تويتر، إن “الولايات المتحدة تضايق ناقلات الوقود المتجهة الى بلاده، وهذا أمر مخالف للقوانين الدولية ولحقوق فنزويلا الأساسية”.