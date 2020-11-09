رئيس كوبا: الشعب الأمريكي اختار نهجا جديدا

رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل، أعلن أنه يؤمن بإمكانية إقامة علاقات بناءة بين بلاده والولايات المتحدة في ظل انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا.

وقال عبر “تويتر”: “نعترف بأن الشعب الأمريكي اختار نهجا جديدا خلال الانتخابات الرئاسية. نؤمن بإمكانية إقامة علاقات ثنائية بناءة تستند لاحترام الاختلافات”.

وتشير معطيات وسائل الإعلام والمراكز المعنية الأمريكية إلى فوز بايدن على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب.

وحسب البيانات المتوفرة حتى الآن حصل بايدن، الذي أعلن نفسه للتو فائزا في الانتخابات، على أصوات 290 من مندوبي المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا، لكن عملية الفرز لا تزال مستمرة بينما يحاول ترامب الطعن على نتائج الاقتراع في عدد من الولايات المتأرجحة.

واتبعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، نهجا نحو التطبيع مع كوبا حيث افتتحت الولايات المتحدة عام 2015 سفارة لها في كوبا، لكن ترامب غير هذا الموقف واتخذ عددا من الإجراءات ضد هافانا حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

وأعادت إدارة ترامب في مايو 2020 كوبا إلى قائمة الدول التي لا تتعاون بالكامل مع جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين، واتخذت منذ ذلك الحين إجراءات عدة لتشديد نظام العقوبات عليها.