رئيس كوبا يؤكد: لا استسلام ولا تراجع بمواجهة الضغوط الأمريكية

أكد رئيس كوبا ميغيل دياز-كانيل، أن بلاده لن تستسلم أو تتراجع ولن تبرم أي اتفاقات تحت الإكراه، مشددًا على أن الجزيرة مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس المساواة والاحترام المتبادل فقط.

وجاءت تصريحات دياز-كانيل خلال مراسم تأبين 32 عسكريًا كوبيًا قتلوا في فنزويلا، مؤكدًا أن “كوبا كانت وستبقى مستعدة للحوار وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، ولكن فقط على قدم المساواة وعلى أساس الاحترام المتبادل”.

وأشار الرئيس الكوبي إلى أن هذا المبدأ ثابت منذ أكثر من ستة عقود، وأن الضغوط والتهديدات الأمريكية لا تؤدي إلا إلى تعزيز تجربة كوبا التاريخية ووحدة شعبها.

وأوضح أن العسكريين الذين قتلوا في الثالث من يناير أثناء حماية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قاتلوا بأسلحة تقليدية ومن دون سترات واقية، معتمدين على ولائهم وإخلاصهم، مضيفًا أن تصرفاتهم تمثل “بطولة خالدة في تاريخ كوبا وأمريكا اللاتينية”.

وأضاف أن العدوان الأمريكي على فنزويلا يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي ويمثل بداية “عصر من الهمجية والنهب والفاشية الجديدة” في العلاقات الدولية، مؤكدًا أن ما جرى ليس ضربة لفنزويلا فقط، بل تهديد للأمن الإقليمي بأسره.

وختامًا، شدد دياز-كانيل على أن الوحدة الداخلية هي السلاح الأساسي لكوبا في مواجهة الضغوط الخارجية، مؤكّدًا استعداد بلاده للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها رغم كونها دولة مسالمة.