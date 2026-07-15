رئيس كوريا الجنوبية يبيع «منزله» الوحيد: لم يعد لدي منزل

أفادت وكالة أنباء “يونهاب” بأن رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ باع شقته الوحيدة داخل البلاد، معلنًا أنه لم يعد يمتلك منزلًا خاصًا، في خطوة تأتي ضمن مساعي حكومية لتعزيز الثقة بسياسات استقرار سوق العقارات ومعالجة ارتفاع الأسعار.

وذكرت الوكالة أن الرئيس الكوري الجنوبي عرض شقته الوحيدة الواقعة في مدينة سيونغنام بالقرب من العاصمة سيئول للبيع خلال فبراير، بهدف دعم توجهات حكومته الرامية إلى زيادة المعروض السكني، وتشجيع أصحاب العقارات غير المقيمين فيها على طرحها في السوق بدلًا من الاحتفاظ بها لأغراض الاستثمار والمضاربة.

وتتبنى السلطات الكورية الجنوبية حاليًا سياسة تهدف إلى تحفيز ملاك المنازل الذين لا يستخدمون عقاراتهم للسكن على بيعها، بهدف توفير مزيد من الوحدات السكنية وتقليل تأثير الشقق الشاغرة المملوكة لأغراض استثمارية على أسعار العقارات.

وقال رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ خلال اجتماع لمجلس الوزراء خُصص لمناقشة سياسات الإسكان: “لم يعد لدي منزل”.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي يمتلك الشقة بشكل مشترك مع زوجته السيدة الأولى كيم هاي كيونغ، وأشارت التقارير إلى توقيع اتفاقية بيع مبدئية، على أن تُستكمل الإجراءات النهائية خلال الأيام المقبلة.

وبحسب صحيفة “تشوسون إلبو”، تبلغ مساحة الشقة التي باعها الرئيس 164 مترًا مربعًا، وكانت مملوكة له منذ عام 1998. وعرض لي جاي ميونغ العقار للبيع في فبراير بسعر بلغ 2.9 مليار وون، أي ما يعادل نحو 1.9 مليون دولار أمريكي، وهو السعر الذي جرى البيع وفقه.

ويقيم رئيس كوريا الجنوبية وزوجته حاليًا في المقر الرئاسي الرسمي بمنطقة هانام دونغ في العاصمة سيئول.

وتأتي خطوة بيع العقار في وقت تركز فيه الحكومة الكورية الجنوبية على معالجة أزمة ارتفاع أسعار المساكن، عبر زيادة المعروض وتشجيع إعادة الوحدات غير المستخدمة إلى السوق، وسط مخاوف من تأثير المضاربات العقارية على قدرة المواطنين، خصوصًا الشباب، على شراء المنازل.

وتسعى السلطات إلى إرسال رسالة مفادها أن المسؤولين الحكوميين يشاركون في تحمل مسؤولية تنفيذ سياسات الإسكان، في محاولة لتعزيز الثقة بالإجراءات الرامية إلى تحقيق توازن أكبر في سوق العقارات.