رئيس لبنان يقبل استقالة حكومة «حسان دياب» ويُطالبها بتصريف الأعمال

قبل الرئيس اللبناني ميشال عون استقالة الحكومة اليوم الاثنين، وطلب منها الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تتشكل الحكومة الجديدة، بحسب بيان نقله التلفزيون.

وغادر رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب قصر بعبدا الرئاسي بعد أن سلم الرئيس ميشال عون كتاب الاستقالة.

وعبر حسابها على تويتر، نشرت الرئاسة اللبنانية صورة لرئيس الحكومة المستقيل حسان دياب وهو يسلم كتاب استقالة الحكومة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا.

وعلقت الرئاسة على كلمة قالها دياب “الله يحمي لبنان” .. “هيدا اللي بقدر قولو”.

الرئيس دياب مغادراً قصر بعبدا: الله يحمي لبنان .. "هيدا اللي بقدر قولو" pic.twitter.com/RSrQBLmbyj — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 10, 2020

من جانبه شكر الرئيس عون دياب وطلب من الوزراء الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشكل الحكومة الجديدة.

مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور شقير: الرئيس عون شكر دياب والوزراء وطلب منهم الاستمرار بتصريف الاعمال ريثما تُشكل الحكومة الجديدة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 10, 2020

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب استقالة الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، على خلفية الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.