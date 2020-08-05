رئيس لجنة أزمة الوقود: المحطات ستعمل على مدار 24 ساعة

أكد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز عميد محمد فتح الله، بأن الوقود متوفر في كافة مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط.

ونقل المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن عميد فتح الله قوله، إن عملية التوزيع تسير بشكل سلس لتزويد كافة المحطات بالوقود.

وأشار إلى أن هذه المحطات ستعمل على مدار 24 ساعة طيلة الأيام القادمة لتوفير الوقود لكافة المواطنين.

وطالب عميد محمد فتح الله، كافة المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات، وعدم الازدحام غير المبرر أمام محطات توزيع الوقود الأمر الذي تسبب في عرقلة حركة السير بالطرقات العامة، وطالبهم بالتحلي بروح المسؤولية.