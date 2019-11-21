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رئيس لجنة أزمة الوقود يدعو المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 نوفمبر 2019 - 18:36
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رئيس لجنة أزمة الوقود يؤكد عدم وجود أزمة في الوقود ويدعو المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات. [إدارة التواصل والإعلام]
دعا مدير الإدارة العامة للأمن المركزي رئيس لجنة أزمة الوقود العميد “محمد فتح الله”، المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تُروج بوجود أزمة في وقود السيارات.

وأعلن عميد “فتح الله” عن رسو الناقلة “أنوار النصر”، في ميناء طرابلس البحري التي تقوم بتفريغ باقي شحنتها البالغة ” 11.50″ مليون لتر من الوقود، بالإضافة لوجود الناقلة “أنوار أفريقيا”، خارج الميناء في انتظار منحها إذن الدخول لتفريغ الشحنة.

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وأكد رئيس لجنة أزمة الوقود أيضًا رسو الناقلة “بوتاكس، أي ، أس، أي”، في مصفاة الزاوية لتفريغ شحنتها من الوقود، موضحاً بأن مصفاة الزاوية تقوم بتزويد خزانات النفط بطريق المطار بطريقة انسيابية.

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