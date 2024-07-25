رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض يلتقي السفير الإيراني

التقى، اليوم الخميس، رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام العول بمقر الهيئة العامة بطرابلس، مع عين الله سوري، سفير الجمهورية الإيرانية الإسلامية، بحضور إسلام جعفر، مدير عام معرض طرابلس، وعبدالسلام الدويهش مدير إدارة المعارض بمعرض طرابلس الدولي.

وتمحور اللقاء حول إمكانية إقامة معرض للمنتجات الإيرانية في ليبيا والتنسيق والتباحث بشأن تنظيم عدد من المعارض التخصصية الدولية في كلا البلدين، والمشاركة في الدورة الدولية لمعرض طرابلس الدولي.

كما تم التركيز على تعزيز التبادل الاقتصادي والتقاء رجال الأعمال، وتبادل الخبرات والمعلومات بين المختصين، وإقامة صالونات اقتصادية مشتركة.