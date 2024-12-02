رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يلتقي سفيرة كندا لدى ليبيا

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، مع سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد، رفقة بيتر بندى سكرتير أول، وستيفانى دوماس مستشار بالسفارة الكندية، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.

وتبادل الجانبان “وجهات النظر حول آخر المستجدات السياسية المحلية والدولية وكذلك أزمة مصرف ليبيا السابقة وكيف تمت معالجتها، و رحب العقوري بالسفيرة، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات مع كندا في جميع المجالات مقدماً شكره للسفارة الكندية على دعمها للمنظمات الإنسانية خلال أزمة دانيال، مشيراً إلى عمق العلاقات بين البلدين”.

وأثنى العقوري، خلال اللقاء “على دور القوات المسلحة العربية الليبية في تعزيز الاستقرار والقضاء على الارهاب والجماعات المتطرفة وحماية الأراضي الليبية من المهربين والعصابات الإجرامية وتأمين التراب الليبي، وكذلك دور القوات المسلحة العربية الليبية في السلم والتنمية وإعادة الإعمار في ليبيا”.

كما أكد “على رفضه للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، مشدداً على خروج كافة القوات الأجنبية من البلاد، لافتاً إلى أهمية التنسيق المستمر وتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، مطالباً بوضع برنامج تعاون مع البرلمان الكندي للاستفادة من الخبرات الكندية البرلمانية، وكذلك طالب بفتح السفارة والقنصلية الكندية في مدينة طرابلس وبنغازي لتعزيز التنسيق وتسهيل إجراءات سفر المواطنين الليبيين، وهو ما سينعكس ايجابياً على العلاقات بين بلدينا، مقدماً الدعوة للشركات الكندية للمساهمة في البناء والإعمار في ليبيا”.

من جانبها أكدت إيزابيل سافارد، “رغبة الجانب الكندي في تعزيز العلاقات مع ليبيا في جميع المجالات، وجددت حرص بلادها على دعم استقرار ليبيا وتطلعات الشعب الليبي للديمقراطية والازدهار الاقتصادي”.