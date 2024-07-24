رئيس لجنة مهرجان الصيف يكشف لـ«عين ليبيا» برامج المهرجان وفعالياته

شكل افتتاح مهرجان “أيام الصيف”، فرصة جيدة لسكان العاصمة طرابلس وزوراها، للاستمتاع بالعطلة نظرا لاحتضانه العديد من الأنشطة الترفيهية، التعليمية، الثقافية، والرياضية، حيث منحت إقامة المهرجان، فرصة أخرى أيضا، للمعنيين للاهتمام بتطوير وتنمية البنية التحتية في المساحات العامة، خصوصا تلك التي تعرضت للإهمال لفترات طويلة، ومنها، شبكة الكهرباء، والأنفاق، والصرف الصحي، وغيرها.

وأكد رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان أيام الصيف مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية لشؤون الشباب، محمد حمودة، في تصريح خاص لـ«عين ليبيا»، أن “المهرجان يستمر نحو شهرين، وهذه مدة كافية لإتاحة المجال لكافة الزوار من كافة المناطق للاستمتاع بالنشاطات التي يضمها المهرجان، دون إنكار أن هذه الفترة الطويلة قد تشكل عبءً على المنظمين وإدارة هذا المشروع، ولكنهم مستعدون لهذا التحدي مقابل إتاحة الفرصة للناس للحصول على فترات استمتاع كافية”.

وكشف حمودة، عن تفاصيل الأنشطة الرياضية والثقافية التي تنظرها الأيام القادمة من المهرجان، “ففي الجانب الرياضي، سيكون هناك نصف ماراثون يمكن أن يشارك فيه هواة الجري وألعاب القوى، ومارثوان اختراق الضاحية، وماراثون للأطفال ذوي الإعاقة”.

وأضاف: “إن هذا الماراثون، مصنف في السباقات الرسمية، وسيتم استخدام أحدث التقنيات الالكترونية لاحتساب نتائج المتسابقين، وسيكون هناك مشاركات إقليمية ودولية لعدد من العدائين”.

وتابع حمودة: “كما سيضم النشاط الرياضي سباق دراجات هوائية للمحترفين من كافة النوادي والروابط والاتحادات، واعتبارا من السبت القادم، ستنطلق بطولة الترايلتون(سباق ثلاثي) يضم سباق للسباحة، وسباقة للجري، وسباق للدراجات، وستنطلق بطولة القوارب الشراعية في الألول من أغسطس القادم، وكانت أمس انطلقت بطولة كرة القدم الشاطئية”.

وبالنسبة للأنشطة الثقافية، قال حمودة: “يضم المهرجان عدة أنواع من المعارض، بدءا من معرض الكتاب في الأسبوع الأول، ثم معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعرض القهوة والشوكولاتة، إضافة إلى معارض خاصة بالمخطوطات والوثائق التاريخية، وستقام ضمن المعرض دورات تدريبية للكبار، وورشات فنية خاصة بالأطفال لتعلم الرسم القماش والخزف والتطريز وغيرها من الأشغال اليدوية، كل يوم اثنين وأربعاء”.

ونوه حمودة، إلى أنه “سيزور المهرجان فرق فلكلورية قادمة من مختلف المناطق لتقديم عروضها المتنوعة وللتعريف بالتراث الليبي الغني”.

وردا على سؤال حول المساحة المخصصة للجانب الفني، لفت حمودة، “إلى أنه يتضمن عروض سيرك وحفلات فن شعبي”.

وكشف “أن المهرجان قائم على الرعاية من الشركات في مجال الاتصالات والمواد الغذائية والشركات النفطية وغيرها، وكل برنامج له رعاية خاصة، إذ تتم تغطية التكاليف من خلال الرعايات، وفيما تقتصر التكاليف الأخرى غير المباشرة على عاتق الحكومة، ومنها مثلا حملات النظافة والاهتمام بالبنية التحية للمهرجان وغيرها”.

وأشار حمودة، إلى “أن الأيام الأولى من المهرجان شهدت إقبالا لافتا، دون تسجيل أي خروقات أمنية لغاية اللحظة”، متوقعا “تسجيل أرقام قياسية في أعداد الزوار من كافة الأماكن الساحل الغربي والجبل الغربي ومصراتة وغيرها”.

وختم حمودة، “بالـتأكيد على أن الهدف الأولي للجنة العليا القائمة على المهرجان، هو العمل على إعادة التجربة في مدن وبلديات أخرى، خصوصا تلك التي تملك بنية تحية قادرة على إقامة وتنظيم المهرجان”