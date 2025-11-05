رئيس مؤسسة النفط: تحسن الأوضاع الأمنية يعزز استثمارات الطاقة في ليبيا

شارك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، في جلسة حوارية خاصة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أديبك 2025 (ADIPEC 2025) المقام في أبوظبي، تحت عنوان “قطاع الطاقة في ليبيا: الاستقرار، الاستثمار، والشراكات الإقليمية”.

وخلال الجلسة، استعرض المهندس مسعود سليمان الجهود التي تبذلها المؤسسة لتحقيق الاستقرار في معدلات الإنتاج، وجذب الاستثمارات طويلة الأجل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز في ليبيا.

كما تطرق إلى الإصلاحات الأخيرة التي اعتمدتها المؤسسة لتعزيز الشفافية والثقة مع المستثمرين الدوليين، وخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.

وأكد سليمان على التحسن الملحوظ في الظروف الأمنية في ليبيا، ما يعزز ثقة الشركات العالمية في العودة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الاكتشافات النفطية الجديدة، وآخرها اكتشاف شركة OMV في حوض سرت، تمثل دليلًا قويًا على ثقة الشركاء الدوليين في القطاع النفطي الليبي.

كما ناقش المشاركون في الجلسة فرص التعاون الإقليمي بين ليبيا ودول شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء في مجالات البنية التحتية والطاقة والتصنيع المشترك، ما يعزز القدرات التصديرية ويسهم في نمو اقتصادات المنطقة.

وفي ختام الجلسة، عبّر رئيس المؤسسة عن شكره وتقديره لـ”طارق الملا”، وزير النفط المصري السابق، على إدارته المميزة للحوار، ولجميع المشاركين في النقاش البنّاء حول مستقبل الطاقة في المنطقة.