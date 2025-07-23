رئيس مؤسسة النفط يبحث مع مستشار ترامب آفاق التعاون ويدشّن اتفاقاً مع شركة أمريكية

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، صباح اليوم بمكتبه في طرابلس، مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، الذي يزور ليبيا في أول زيارة رسمية له إلى البلاد.

وتناول اللقاء استراتيجية المؤسسة للحفاظ على استقرار معدلات إنتاج النفط والغاز والعمل على زيادتها تدريجيًا، وصولًا إلى مستهدف 2 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، بالإضافة إلى بحث واقع الصناعات البتروكيماوية في ليبيا وإمكانات تطويرها.

كما شدّد الجانبان على أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية للنفط في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضرورة دعم هذا الدور في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

واختُتم اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون بين شركة مليتة للنفط والغاز وشركة “هيل إنترناشيونال” الأميركية، تتعلق بإدارة مشاريع التركيبين البحريين “أ” و”هـ”، في خطوة تعكس عودة الشراكات الاستراتيجية بين ليبيا والشركات الأميركية في مجال الطاقة.