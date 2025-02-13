رئيس مؤسسة النفط يجري زيارة ميدانية إلى «شركة الواحة»

نظّم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، رفقة أعضاء المجلس ولجنة المُلاك، ومديري الإدارات الفنية بالمؤسسة، زيارة ميدانية إلى مقر شركة الواحة للنفط في طرابلس.

وهدفت الزيارة، التي تخللها لقاء موسع مع مديري الإدارات الفنية والوسطى ومشرفي الإنتاج بالشركة، بحضور الشريك الأجنبي، وكذلك رئيس لجنة الإدارة المكلّف مؤقتاً عبر الدائرة المغلقة، إلى “الوقوف عن كثب على طبيعة العمل اليومي بالشركة، وتهنئة مستخدميها بمختلف مهامهم وتخصصاتهم، وفي مختلف مواقع العمل التابعة للشركة، بمناسبة وصول معدلات الإنتاج اليوم إلى 370 ألف برميل يومياً”.