رئيس مؤسسة النفط يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف المهندس مسعود سليمان، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “نيكولا أورلاندو” والوفد المرافق له.

وجرى بين الطرفين لقاءاً موسعاً، تم خلاله “مناقشة أوجه التعاون المشترك بين المؤسسة والاتحاد الأوروبي، في مجال تعزيز آليات تطوير قطاع النفط الليبي، الذي تسعى إليه المؤسسة وفق خطط واستراتيجيات معتمدة”.

وفي هذا الإطار، كشف المهندس مسعود، “عزم المؤسسة إطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف قريباً، داعياً الشركات النفطية الأوروبية للاستثمار في ليبيا شأنها شأن بقية شركات العالم، مؤكداً علي أن أوروبا لازالت شريكاً أساسياً لقطاع النفط الليبي، مشيراً إلى تطلعات المؤسسة لتوسيع دائرة الشراكة في مختلف مجالات تصنيع النفط والغاز والصناعات المصاحبة”.

كما أوضح المهندس مسعود، أن من “أولويات المؤسسة خلال هذه المرحلة الحفاظ على حالة الاستقرار التي يشهدها القطاع، والمضي قدماً تجاه الرفع من معدلات الإنتاج اليومي للوصول إلى المستهدفات المحددة خلال الأعوام القادمة”.

من جانبه، أشاد سفير الإتحاد الأوروبي “بمستوى أداء الكوادر الليبية العاملة في القطاع، وما حققوه من إنجاز على مختلف الأصعدة، مؤكداً على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل تجاه استمرار إستقرار قطاع النفط الليبي، ورغبة الإتحاد في تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسة الوطنية للنفط، وفتح أفاق جديدة لهذا التعاون، وعلى رأسها مشاريع الطاقات البديلة والمتجددة”.