رئيس مؤسسة النفط يشارك باجتماع مجلس صناع التغيير في ابوظبي

شارك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، الدكتور فرحات بن قدارة، في اجتماع مجلس صناع التغيير، الذي انعقد بدعوة خاصة من رئيس مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للنفط والغاز (ADIPEC)، وضم هذا الاجتماع نخبة من خبراء الطاقة العالميين وجرى على هامش فعاليات المؤتمر.

وركز الاجتماع على “استراتيجيات تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مع تسليط الضوء على استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع، ودور المصادر التقليدية والمتجددة في تحقيق استقرار إمدادات الطاقة”.

وشهد المؤتمر، في نسخته الأربعين، مشاركة المؤسسة الوطنية للنفط بوفد رفيع المستوى، حيث عقد رئيس مجلس الإدارة سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء كبرى الشركات العالمية مثل “شل”، “توتال”، “إيني”، و”أدنوك”.

وتم خلال هذه الاجتماعات “بحث فرص التعاون والاستثمار في مشاريع النفط والغاز، بالإضافة إلى التحضير لجولة العطاء المزمع عقدها قبل منتصف 2025”.

إلى جانب ذلك، التقى رئيس المؤسسة برئيس شركة “مصدر” لبحث الشراكات المحتملة في مجالات الطاقة البديلة، في إطار تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة.

من خلال جناحها في المعرض، “قدمت المؤسسة شروحات تفصيلية حول إمكانيات الاستثمار في السوق الليبي لمندوبي ورؤساء الشركات العالمية، الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بفرص الاستثمار. وحظي الجناح بإقبال واسع من الزوار والمشاركين ووسائل الإعلام، مما يؤكد تزايد اهتمام الشركات الدولية بالسوق الليبي”.

وتأتي هذه المشاركة “كجزء من استراتيجية المؤسسة لتعزيز التعاون الدولي ورفع معدلات إنتاج النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2024، ومليوني برميل يوميًا بنهاية 2025”.

هذا ويُعد مؤتمر ADIPEC الذي تستضيفه مجموعة “أدنوك” أكبر حدث عالمي في قطاع الطاقة، مستقطبًا أكثر من 200 ألف زائر من خبراء ومبتكرين، ويقام تحت شعار “تواصل العقول لتحقيق انتقال واقعي ومنظم في قطاع الطاقة”.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يشارك في اجتماع مجلس صناع التغيير ضمن فعاليات ADIPEC شارك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط،… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الخميس، ٧ نوفمبر ٢٠٢٤