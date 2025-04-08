رئيس مؤسسة النفط يعقد سلسلة لقاءات مع شركات عالمية في لندن

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، في لندن، سلسلة من اللقاءات مع رؤساء وممثلي عدد من شركات النفط والطاقة من مختلف دول العالم، على رأسها شركة “إكسون موبيل” الأمريكية.

وجاءت هذه اللقاءات على “هامش فعاليات المرحلة الثالثة من جولة العطاء العام، التي نظّمتها المؤسسة صباح أمس الإثنين في العاصمة البريطانية، بحضور كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة والنفط”.

وتعرّف ممثلو الشركات، “خلال هذه اللقاءات مع رئيس مجلس الإدارة، على طبيعة العمل في الشركات والحقول النفطية في ليبيا، ومجالات التطوير التي تشهدها حاليًا، إلى جانب استراتيجيات المؤسسة الرامية إلى زيادة الإنتاج”.

كما تناولت اللقاءات “أوجه التعاون في مجالات إنتاج الطاقة والخدمات المصاحبة، حيث اطّلع ممثلو الشركات على متطلبات واحتياجات العمل داخل السوق الليبي في مجال النفط والغاز، مبدين اهتمامًا واسعًا ببناء شراكات متينة مع قطاع النفط الليبي”.