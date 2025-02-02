رئيس مؤسسة النفط يفتتح اجتماعات «الجمعية العمومية» وشركاتها

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف المهندس مسعود سليمان، خلال كلمة ألقاها في افتتاح اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة والشركات المملوكة لها، أن “المؤسسة لازالت تؤدي دورها بكل حيادية ومهنية عالية رغم التحديات والصعوبات، مثمناً جهود العاملين بالقطاع التي حققت الزيادة في معدلات الإنتاج خلال العام المنصرم 2024 ووصلت المستهدف البالغ 1.4 مليون برميل يومياً”.

وأوضح أن “مجلس إدارة المؤسسة يولي اهتماماً كبيراً خلال هذه الفترة ويبذل الجهود اللازمة لتحقيق استقرار الإنتاج والوصول إلى الزيادات المستهدفة، لافتاً إلى ضرورة أن يصاحب السعي لتحقيق هذا الهدف، اهتماماً واسعاً بالحفاظ على سلامة العاملين في جميع المواقع، وكل من يتعامل مع المؤسسة والشركات التابعة لها، من متعاقدين وموردين وزوار من كافة المخاطر التي قد تصاحب الأعمال المناطة بهم”.

ودعا سليمان، “إلى خلق توازن بين استمرارية العمليات الإنتاجية والزيادة المستهدفة للإنتاج، وتطبيق أفضل المنهجيات في الحفاظ على صحة وسلامة المستخدمين، وحماية البيئة في مناطق العمليات ومحيطها الجغرافي، مع الالتزام التام بتوفير بيئة عمل أمنة وتذليل كافة الصعاب وتقديم الدعم للوصول إلى أفضل معدلات الإنتاج، والاستمرار في العمليات الإنتاجية بشكل آمن”.

هذا “وانطلقت اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط، والشركات المملوكة صباح اليوم الأحد، بمقر شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة والمدراء العامين ومدراء الإدارات والمختصين، وتستعرض الشركات النفطية التابعة للمؤسسة في هذه الاجتماعات المتواصلة على مدى ثمانية أيام متتالية في كل من بنغازي وسبها وطرابلس، مؤشرات الأداء الرئيسية في العام 2024 ونسبة تحقيق أهداف السنة الماضية والمقترح تنفيذها خلال العام الجاري 2025”.