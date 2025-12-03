رئيس مؤسسة النفط يناقش «جولة العطاء وآليات توريد المحروقات»

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس سليمان مسعود، صباح اليوم أعضاء لجنة الطاقة بالبرلمان الليبي برئاسة السيد عيسى العريبي.

وشهد اللقاء مناقشة مجموعة من الملفات الاستراتيجية الخاصة بقطاع النفط، على رأسها جولة العطاء العام، التي قدم خلالها المهندس مسعود إحاطة شاملة للجنة، مؤكداً أهميتها والاهتمام الكبير الذي حظيت به من قبل كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة.

وتناول الاجتماع آليات توريد المحروقات وتحديد احتياجات السوق المحلي، حيث شدد المهندس مسعود على التزام المؤسسة باتباع إجراءات شفافة ونزيهة لضمان سد هذه الاحتياجات.

وأوضح أن المؤسسة ستضع آلية محددة لتقدير احتياجات السوق المحلي من المحروقات، إضافة إلى تطوير المصافي المحلية لتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.

كما قدم رئيس مجلس الإدارة شرحاً مفصلاً حول الإيرادات المحالة من المؤسسة إلى مصرف ليبيا المركزي، وأسعار النفط الخام التي شهدت تذبذباً وانخفاضاً خلال العام الحالي، مؤكداً التزام المؤسسة بإحالة الإيرادات مباشرة إلى الحساب السيادي وفق اللوائح والقوانين المعمول بها.

وأشار المهندس مسعود إلى أن المؤسسة لم تستلم ميزانيتها لعام 2025 باستثناء المرتبات، مستعرضاً خططها التطويرية الواعدة لتطوير حقول النفط والغاز والصناعات التكميلية، في ظل شح التمويل وارتفاع الطلب على الغاز المحلي، مع تراجع الإنتاج نتيجة الانحدار الطبيعي في المكامن، ما جعل تطوير حقول الغاز أمراً عاجلاً.

كما ناقش الاجتماع أوضاع العاملين في القطاع، مشيداً بجهودهم التي ساهمت في تحقيق متوسط إنتاج سنوي مرضٍ، رغم محدودية الإمكانيات المتاحة.

وأكد اللقاء على ضرورة إيجاد حلول جذرية من خلال التعاون بين الدوائر التشريعية والتنفيذية لدعم المؤسسة وإيجاد آليات تمويل لإنجاز أعمال الصيانة والعمليات اللوجستية ومشاريع تطوير الحقول والصناعات البتروكيماوية.