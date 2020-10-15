رئيس مؤسسة النفط يُرحب بالقبض على «البيدجا»

رحب رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بالقبض على عبد الرحمن سالم ميلاد الملقب بـ”البيدجا”.

جاء ذلك في خطاب وجهه صنع الله، إلى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، طالعته “عين ليبيا”.

وقال صنع الله في خطابه: “لقد سرنا كثيراً الإعلان الصادر عن الوزارة بضبط المدعو عبد الرحمن سالم ميلاد، والمرتبط نشاطه الإجرامي بتهريب الوقود والمحروقات، والذي كانت قد قامت المؤسسة الوطنية للنفط بملاحقته جنائياً نظير ما ارتكبه”.

وأضاف رئيس مؤسسة النفط: “إن المؤسسة الوطنية للنفط وهي تتقدم بخالص الشكر والتقدير عن هذه الأعمال في إنفاذ القانون تتمنى أن يتم ضبط وملاحقة كل المطلوبين جنائياً في قضايا تهريب الوقود وكذلك تعطيل المنشآت النفطية والذين صدرت في حقهم أوامر جنائية من مكتب النائب العام”.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مساء أمس الأربعاء، ألقاء القبض على عبد الرحمن سالم إبراهيم ميلاد الملقب بـ”البيدجا”.

وأفاد الوزارة في بلاغ، بأنه بناء على التحقيقات التي يُجريها مكتب النائب العام وعلى أمر الضبط والإحضار بحق عبد الرحمن سالم إبراهيم ميلاد، وذلك بصدور نشرة خاصة من منظمة الشرطة الدولية، وبناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن وذلك لقيامة رفقة آخرين بالضلوع في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتهريب الوقود.

عليه وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تمكنت مديرية أمن طرابلس من ضبط المعني وإبلاغ مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ولازال البحث جاري لضبط وإحضار باقي المتهمين.

وأكدت وزارة الداخلية بأنها ستعمل بكل حزم وجد لتطبيق القانون على الجميع، منوهةً بأن يد العدالة ستطال جميع المطلوبين، بحسب الوزارة.