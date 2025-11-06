رئيس مجلس السيادة السوداني: الشعب لن يهزم وقريباً سينتصر على «الدعم السريع»

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن حرب الكرامة هي معركة الشعب السوداني، مؤكداً أن القوات المسلحة ستثأر للقتلى في الفاشر والجنينة والجزيرة، وأن الشعب لن يهزم وقريباً سينتصر على ميليشيا الدعم السريع.

وأضاف البرهان أن الجيش لن يتراجع عن دحر التمرد وتأمين الدولة السودانية، مشدداً على أن المعركة الحالية هي معركة الشعب السوداني وماضون فيها حتى تحقيق النصر.

ويأتي هذا التصريح بعد أن استولت قوات الدعم السريع الأسبوع الماضي على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور.

وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها البالغ من التقارير الواردة عن الانتهاكات في شمال دارفور، مؤكدة دعم موسكو للحل السلمي للصراع السوداني.

وأدت الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، التي اندلعت في أبريل 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، حيث تعرضت مدينة الفاشر للدمار جراء القصف، بينما يشكل الأطفال نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم المساعدات الخارجية تقريباً.

الإمارات تدعم هدنة إنسانية فورية في السودان وتطالب بحماية المدنيين

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى فرض هدنة إنسانية فورية ووقف شامل لإطلاق النار في السودان، بهدف تسهيل وصول المساعدات للمتضررين ووضع حد لمعاناة المدنيين التي مست البلاد منذ اندلاع الحرب الأهلية.

وأكدت الإمارات، في بيان رسمي، إدانتها الشديدة للانتهاكات الإنسانية والجرائم المروعة المرتكبة بحق المدنيين في مختلف المناطق، بما في ذلك مدينة الفاشر، مشددة على أن استهداف المدنيين والأحياء السكنية والمرافق الحيوية يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

ودعت الإمارات الأطراف المتحاربة لتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن، محذرة من استغلال المعاناة الإنسانية أو المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية، معتبرة ذلك أمرًا مرفوضًا ومدانًا.

ورحبت الإمارات بالبيان المشترك للرباعية حول السودان، واصفة إياه بخطوة تاريخية تضع خريطة طريق واضحة لمعالجة الأزمة عبر هدنة إنسانية تسبق عملية انتقال مدني للسلطة، مؤكدة على أن الحل العسكري للأزمة غير مقبول وأن الحوار الوطني الشامل هو الطريق الوحيد لإنهاء الحرب والحفاظ على وحدة واستقرار السودان.