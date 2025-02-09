رئيس مجلس المفوضية يترأس اجتماعاً لمتابعة التحضير لانتخابات «المجموعة الثانية»

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر المفوضية في طرابلس، “ضمّ مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية إلى جانب فريق الدعم الدولي”.

وتم تخصيص الاجتماع “لمتابعة تطورات العملية الانتخابية الجارية حاليًا، والمتعلقة بمرحلة قبول طلبات الترشح، إضافة إلى مناقشة التحضيرات للمراحل المقبلة ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)”.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور السايح، “على أهمية التركيز على عملية تسجيل المترشحين والتحديات التي رافقتها”.

وشدد على “معالجة أي عقبات قد تؤثر على سلاسة العملية، لضمان جاهزية المفوضية لاستكمال باقي مراحل العملية الانتخابية بكفاءة وشفافية”.

كما جرى خلال الاجتماع “استعراض الجهود القائمة من قبل الإدارات الفنية لضمان نجاح المراحل القادمة، بما في ذلك فتح سجل الناخبين وتوزيع بطاقة الناخب. وأكد الحاضرون على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الادارات والأقسام لضمان تكامل العمليات وتحقيق أعلى مستويات الشفافية”.

ويأتي هذا الاجتماع “ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تعقدها المفوضية في إطار استعداداتها لانتخابات المجالس البلدية، التي انطلقت أولى مراحلها في 19 يناير 2025. تهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز التنسيق والجاهزية الفنية للمفوضية، مع التزامها الكامل بضمان حقوق الناخبين والمترشحين في عملية ديمقراطية شفافة”.