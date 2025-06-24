رئيس مجلس المفوضية يستقبل السفير البريطاني لمناقشة دعم الانتخابات المحلية

استقبل رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، في مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن، والوفد المرافق له.

وركز اللقاء على بحث سبل دعم العملية الانتخابية، خاصة مستجدات انتخاب المجالس البلدية للمجموعة الثانية لعام 2025، وتهيئة الظروف الملائمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بما يعكس تطلعات الناخبين.

وأشاد السفير لونغدن بالجهود التي بذلتها المفوضية خلال المراحل السابقة للعملية الانتخابية ومستوى التحضيرات الجارية، معبراً عن تقدير المملكة المتحدة للخطوات المتخذة حتى الآن، ومؤكداً استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والاستشاري لتعزيز جاهزية المفوضية، وتمكينها من إجراء الانتخابات في بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن إطار التعاون الدولي الداعم للعملية الانتخابية في ليبيا، وتأكيداً على التزام المجتمع الدولي بمساندة مسار الديمقراطية في البلاد.