رئيس مجلس النواب: نعوّل على واشنطن لحل أزمة الانقسام في البلاد

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن “ليبيا تعوّل على واشنطن لحل أزمة الانقسام في البلاد التي تعرف تواجد حكومتين “، مضيفا: “الولايات المتحدة قادرة على مساعدة ليبيا على تجاوز الانقسام والأزمة السياسية”.

وأضاف في حوار مع قناة الحرة الأمريكية: “نتوقع أن تنتهي الفوضى والانقسام بمجرد تشكيل حكومة موحدة وهو ما نسعى إليه”.

وقال صالح: “قانون انتخاب الرئيس موجود وقانون انتخاب البرلمان موجود عند المفوضية العليا للانتخابات لكن نحتاج لسلطة تمهد وتجهز لهذه الانتخابات”.

وتابع صالح: “لا يمكن ذلك إلا بحكومة موحدة توفر المال توفر الأمن وكل العمل اللوجستي للمفوضية العليا للانتخابات”.

وقال: “واشنطن تستطيع التأثير لإنهاء الأزمة لأن هناك تدخلا من بعض الدول ما سبب التأخر في الانتخابات”.