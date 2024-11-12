رئيس مجلس النواب يؤكّد دعمه تطوير العمل الإداري

في إطار تعزيز جهود وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، في تطوير الجهاز الإداري في ليبيا، التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، المهندس “جمال أبوغرارة ” مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية بالحكومة المكلفة.

وخلال اللقاء ، قدّم المهندس ” جمال أبوغرارة ” تقريراً مفصلاً عن “مناشط الوزارة وأعمالها المنجزة خلال الربعين الأول والثاني من العام 2024 م، مسلطاً الضوء على الإنجازات التي حققتها الوزارة في تنظيم العمل الإداري وتحسين مستوى الأداء الوظيفي في مختلف مؤسسات الدولة”.

كما نقل ” أبوغرارة” تحيات وزير الخدمة المدنية الدكتور “محمود أبوبكر أبو نعامة” إلى رئيس مجلس النواب، الذي بدوره “أشاد بالدور المهم الذي تلعبه الوزارة في تنظيم وتطوير العمل الإداري، معبراً عن تقديره للجهود المبذولة في هذا الصدد”.

وأعرب “أبوغرارة ” عن أمله في أن “تولي الحكومة اهتماماً كبيراً لمعالجة الملفات المتوقفة التي تعيق تنفيذ الخطة السنوية لهذا العام، مشيراً إلى أهمية توفير الدعم المالي لضمان نجاح تلك الخطة وتنفيذها بالشكل المطلوب”.