رئيس مجلس النواب يبحث تعزيز دور المؤسسات الصحية في البلاد

استقبل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بمدينة القبة، مدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي مفتاح الطويلب، والوفد المرافق له، حيث ركز اللقاء على دعم جهود تطوير القطاع الصحي في البلاد.

وخلال اللقاء “قدم الطويلب عرضا مفصلا حول الأعمال التأسيسية للمركز متضمنا خطط احتفالية إعلان تأسيسه واستعرض رؤية المركز وأهدافه الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الصحي والتغطية الصحية الشاملة، كما شدد على أهمية تعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية التي تشكل 80 في المائة من احتياجات المواطنين وتعد خط الدفاع الأول في النظام الصحي”.

وبحسب وكالة وال، “ناقش اللقاء أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في ليبيا حيث طرح مدير المركز مقترحات مستوحاة من تجارب صحية ناجحة في المنطقة العربية”.

من جانبه، أكد المستشار عقيلة صالح، “أهمية دعم المركز لتحقيق أهدافه الطموحة مشيرا إلى ضرورة إشراك المركز في المداولات والقرارات المتعلقة بتطوير القطاع الصحي”.

وأثنى صالح، “على الخطط المقدمة معرباً عن تطلعه إلى تحقيق إصلاحات صحية ملموسة تُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين”.

ودعا رئيس مجلس النواب، إلى “تعزيز دور المؤسسات الصحية في البلاد والبحث عن أفضل السبل لدعم مؤسسات تقديم الخدمات العلاجية، مؤكدا على أهمية القطاع الصحي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين”.

هذا “ويأتي اللقاء في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم المشاريع التطويرية في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي، باعتباره حجر الزاوية لتحقيق رفاه المجتمع الليبي”.