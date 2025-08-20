النوّاب يبحث مع المركزي تطوير السياسة النقدية والإصلاحات الاقتصادية

عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اجتماعا موسعا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني مصباح دومة.

وخلال اللقاء الذي عقد بمقر مجلس النواب في بنغازي، تم مناقشة ملف الإصلاحات الاقتصادية وتطوير السياسة النقدية، حيث تعهد محافظ المصرف المركزي بإنهاء أزمة السيولة بحلول الأول من أكتوبر، مؤكدا العمل بشكل فعال ومنظم لتفعيل وتطوير عمليات الدفع الإلكتروني.

كما قدم مصرف ليبيا المركزي مقترحات تهدف لحل بعض المختنقات التي يواجهها، مع التأكيد على دعم مجلس النواب لهذا التوجه لضمان تجاوز الصعوبات والعراقيل.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس النواب ونائبه على أهمية توحيد المؤسسات في كل ربوع ليبيا، واستمرار العمل الموحد لدعم الإعمار ومسيرة البناء في كافة أنحاء البلاد.