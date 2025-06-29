رئيس مجلس النواب يتسلم التقرير السنوي العام لديوان المحاسبة

تسلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، التقرير السنوي العام لديوان المحاسبة الليبي لسنة 2024 وذلك خلال لقائه برئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبدربه صالح والوفد المرافق له من أعضاء لجنة إعداد التقرير السنوي بالديوان

وضم الوفد كلا من المستشار أحمد عبد الحميد الحبيب مدير مكتب الهيئة الاستشارية ورئيس اللجنة والأستاذ أبوبكر محمود عبيد الله مدير عام الإدارة العامة لفحص ومراجعة الحسابات العامة والأستاذ يوسف سعد رضوان مدير عام الإدارة العامة لفحص ومراجعة حسابات الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والأستاذ سليمان بالقاسم عبد السميع مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمات والمهندس طارق محمد خطاب مدير عام الإدارة العامة لفحص وتقييم الأداء والمهندس أسامة صالح شعيب مدير مكتب المشروعات بديوان المحاسبة

واستعرض اللقاء الإجراءات التي اتخذها الديوان خلال العام المالي المنصرم تجاه الجهات الخاضعة لرقابته إضافة إلى خطة العمل الخاصة بإعداد التقرير السنوي لعام 2025

وأعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره للجهود التي يبذلها الديوان في حماية المال العام مؤكدا على أهمية التزام جميع الجهات بالتعاون مع الديوان وفق ما تنص عليه القوانين من أجل ضمان كفاءة الأداء المالي ومحاسبة المقصرين

ويشار إلى أن ديوان المحاسبة واصل منذ ديسمبر 2014 إصدار تقاريره السنوية بانتظام حيث بلغ عددها أحد عشر تقريرا قُدمت في مواعيدها القانونية إلى مجلس النواب تنفيذًا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة

من جانبه ثمن رئيس ديوان المحاسبة دعم مجلس النواب واهتمامه المتواصل بأعمال ومهام الديوان