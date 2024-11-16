بالصور.. رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات البلدية

أدلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بصوته في انتخابات المجالس البلدية، بمكتب الاقتراع في مدينة القبة.

وخلال زيارته، عاين صالح، ظروف انطلاق العملية الانتخابية، معربًا عن “أمله في نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، مؤكدًا على أهمية هذه الانتخابات، داعيًا المواطنين للقيام بواجبهم الانتخابي”، مشيرًا إلى أن “هذه الانتخابات ستعزز الأمل والطمأنينة لمستقبل زاهر للشعب الليبي”.

وتأتي هذه الانتخابات التي تشمل 352 مركزًا انتخابيًا في 58 مجلسًا بلديًا على مستوى البلاد، ويشارك فيها أكثر من 186,000 ناخب وناخبة لاختيار ممثليهم المحليين.

فخامة رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات البلدية القبة | 16 نوفمبر 2024 أدلى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار… تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي‏ في السبت، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤