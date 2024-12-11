رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس جمهورية الكونغو برازافيل

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وخليفة حفتر ورئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد، بمدينة بنغازي، رئيس اللجنة رفيعة المستوى المعنية بملف المصالحة الليبية التابعة لمفوضية الاتحاد الافريقي، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، ديني ساسو نغيسو.

وتم خلال اللقاء، “مناقشة سبل تعزيز جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، وأهمية دفع هذا المشروع قدمًا لتحقيق الاستقرار والتوافق بين جميع الأطراف الليبية”.

وقال صالح: “مجلس النواب قام بدوره وشكّل لجنة (66) بالتشاور مع مجلس الدولة التي أصدرت بدورها قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي اعتمدت من مجلس الأمن، وهو يعكف على استصدار قانون شامل بالمصالحة الوطنية الذي سيكون بادرة طيبة للم الشمل وتوحيد الصف”.

وأؤكد على “أهمية أن تقوم البعثة بدورها على أكمل وجه في سبيل حلحلة الأزمة الليبية”.

وقال: “نحن في مجلس النواب نرفض رفضاً قاطعاً التدخل السافر في الشأن الليبي ونؤكد على ضرورة أن يكون الحل ليبيا بإرادة وطنية مخلصة”.

وتابع صالح: “أرحب برئيس جمهورية الكونغو برازافيل والوفد المرافق له وأثمن عاليا جهوده المبذولة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي في ملف المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا وتحمله عناء السفر والتنقل في سبيل الوصول لنتائج حقيقية في هذا الإطار”.

وقال: “أؤكد على دور خليفة حفتر في دحر الإرهاب وقطع دابره من الأراضي الليبية، ولولا تضحيات أبناء القوات المسلحة والقوات المساندة لما شهدت البلاد هذه النهضة العمرانية التي تشهد البلاد مثلها من قبل”.

وأضاف: “أثمن دور الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، في توفير احتياجات المواطنين ودعمها اللامحدود لدعم مشاريع التنمية في البلاد، كما أثمن كافة الجهود المبذولة من صندوق إعادة الإعمار برئاسة المهندس بالقاسم حفتر والتي من خلالها شهدت عديد المدن مشاريع كبرى في سبيل النهضة والتنمية،وكذلك أثمن جهود الجهاز الوطني للتنمية الذي يعمل ليلا نهاراً من أجل إعادة التنمية والنهضة لعديد المدن التي عانت ويلات التهميش والاقصاء”.

وأضاف: “لابد أن يكون هناك دور للاتحاد الأفريقي في ملف المصالحة في ليبيا، وأؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحقيقا الإرادة الشعب الليبي”.

وفي إطار الاجتماع، قدم حفتر، “مبادرة جديدة تهدف إلى ضمان نجاح المصالحة الوطنية الشاملة، مشددًا على ضرورة توافق الجميع من أجل بناء مستقبل مستقر وآمن للبلاد”.

وأشاد رئيس جمهورية الكونغو “بالدور المحوري الذي يقوم به مجلس النواب في حلحلة الأزمة الليبية، مشيداً بالمبادرة التي طرحها القائد العام، مؤكدًا أنها تمثل خطوة هامة نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وأنها تعتبر من الأسس الرئيسية التي يمكن البناء عليها لتوحيد الليبيين وتحقيق الاستقرار في البلاد”.

مشاهد من اجتماع فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وسيادة القائد العام للقوات المُسلحة، المُشير أركان حرب خليفة… تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي‏ في الثلاثاء، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤

فخامة رئيس مجلس النواب وسيادة القائد العام ورئيس الوزراء يستقبلون رئيس اللجنة رفيعة المستوى المعنية بملف المصالحة… تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي‏ في الثلاثاء، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤