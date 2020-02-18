رئيس مجلس النواب يستقبل وزير الخارجية الجزائري

بيّن الوزير الجزائري موقف بلاده الثابت بالوقوف مع ليبيا والشعب الليبي في هذه الأزمة. [مجلس النواب]

استقبل رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس الصادق الكحيلي، الثلاثاء، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس، وزير الدولة للشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم والوفد المرافق له، بحضور أعضاء مجلس النواب ووزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة.

وفي مستهل اللقاء، أبدى رئيس المجلس ترحيبه بالوزير، شاكراً موقف الشقيقة الجزائر الثابت اتجاه جارتها ليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

من جانبه بيّن الوزير الجزائري موقف بلاده الثابت بالوقوف مع الشقيقة ليبيا والشعب الليبي في هذه الأزمة، مؤكدا على رفض دولة الجزائر كل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

كما أكد بوقادوم على أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية وأن مفاوضات اللجان العسكرية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تمثل عاملا رئيسيا في انطلاق المسار السياسي المزمع عقده آواخر الشهر الحالي في مدينة جنيف السويسرية.

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