«عقيلة» يطّلع على محتويات المكتبة البرلمانية ويُشيد بدورها المعرفي

زار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، المكتبة البرلمانية بمقر ديوان المجلس، برفقة عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، ورئيس ديوان المجلس عبد الله المصري الفضيل، حيث اطلع على أقسام المكتبة ومحتوياتها من كتب وموسوعات ووثائق، إلى جانب التجهيزات الحديثة والمساحات المخصصة للقراءة.

واستمع عقيلة خلال الجولة إلى شروحات من القائمين على المكتبة حول آليات اقتناء الكتب وتصنيفها وفهرستها وفق أحدث المعايير المعتمدة في علم المكتبات، كما اطّلع على المكتبة الإلكترونية التي تتيح الوصول الرقمي إلى عدد كبير من المراجع والمصادر.

وتضم المكتبة البرلمانية مجموعة من المؤلفات والمراجع المتخصصة في الشأن البرلماني، إلى جانب كتب تغطي مختلف مجالات المعرفة، ما يجعلها رافدًا معرفيًا هامًا للنواب والمستشارين والباحثين وموظفي المجلس.

وفي ختام الزيارة، دوّن رئيس مجلس النواب كلمة في سجل الزوار أعرب فيها عن تقديره لما لمسه من تطور معرفي وتنظيم مميز، مؤكدًا أهمية المكتبة في تعزيز ثقافة العمل البرلماني، ومشيدًا بجهود العاملين فيها.