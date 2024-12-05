رئيس مجلس النواب يفتتح «جسر وادي مرقص» في مدخل درنة الغربي

افتتح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، جسرَ وادي مرقص بمنطقة الأثرون الواقعة بمدخل مدينة درنة الغربي.

وأجرى صالح، “جولة ميدانية موسعة داخل مدينة درنة، شملت مواقع مشاريع الجسور وكورنيش المدينة ومسجد الصحابة والـ 2000 وحدة سكنية وعدد من المشاريع الأخرى وذلك للاطلاع على وتيرة العمل ونسب الإنجاز المحققة في كل المواقع”.

هذا ورافق صالح في الجولة، رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول عبد الرزاق الناظوري، وبالقاسم خليفة حفتر بصفته مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، ولفيف من أعضاء مجلس النواب ووزراء الحكومة والقيادات العسكرية والأمنية.

فخامة رئيس مجلس النواب يفتتح جسر وادي مرقص بمنطقة الأثرون بمدخل درنة الغربي بحضور رئيس الحكومة الليبية ورئيس الأركان… تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي‏ في الخميس، ٥ ديسمبر ٢٠٢٤