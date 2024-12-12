افتتح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، مكتب وزارة الخارجية بمدينة القبة، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج، وعدد من أعيان وأعضاء بلدية القبة.

وخلال مراسم الافتتاح، أكد صالح، “أهمية تعزيز عمل وزارة الخارجية في دعم جهود الدولة الليبية على المستوى الإقليمي والدولي، مشيداً بالخطوات التي تقوم بها الوزارة لتحقيق المصالح الوطنية العليا”.

وأثنى الحاضرون “على هذه الخطوة التي تأتي في إطار تطوير العمل المؤسسي ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية والدولية”.

فخامة رئيس مجلس النواب يفتتح مكتب وزارة الخارجية بمدينة القبة القبة | 12 ديسمبر 2024 افتتح فخامة رئيس مجلس النواب… تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي‏ في الخميس، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤