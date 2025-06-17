رئيس مجلس النواب يلتقي السفير اليوناني.. مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية

عقد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، والوزير المفوض للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من المجلس، الدكتور عبد الهادي الحويج، لقاءً مشتركًا مع سفير اليونان لدى ليبيا، نيكولاوس غاريليذيس، والقنصل العام اليوناني، أغابيوس كالوغنوميس، وذلك بمقر المجلس في مدينة القبة.

وناقش اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وسبل الدفع نحو إنهاء الأزمة الليبية عبر مسار انتخابي شامل، يشمل تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة المرحلة المقبلة وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية.

وشدد الجانبان على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا، بما يضمن وحدة مؤسسات الدولة وسيادتها، وتعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا واليونان في مختلف المجالات.

اللجنة البرلمانية تتابع أعمال صندوق التنمية والإعمار وتناقش خطته للسنوات المقبلة

عقد أعضاء اللجنة البرلمانية المكلّفة بمتابعة أعمال صندوق التنمية وإعادة الإعمار، اجتماعًا موسعًا مع مدير الصندوق بالقاسم حفتر، ومدير المشروعات حاتم العريبي، تنفيذًا لأحكام القرار رقم (1) لسنة 2025 الصادر عن مجلس النواب.

وضم الاجتماع النواب: صالح افحيمة، مبروك الخطابي، علي أكشير، إدريس عمران، عبدالسلام نصية، جاب الله الشيباني، بدرّ النحيب، أيمن سيف النصر، الصالحين عبدالنبي، والمهدي الأعور، وتركزت النقاشات حول الميزانية المقترحة من الصندوق، بالإضافة إلى الخطة التنموية المقررة للأعوام 2025، 2026، و2027.

وأوضح النائب صالح افحيمة، في تصريح عقب الاجتماع، أن اللقاء تخلله استعراض ملاحظات النواب من مختلف الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى توافق عام على أهمية مراعاة العدالة في توزيع المشاريع التنموية، بما يضمن استفادة كافة المناطق الليبية من جهود الإعمار والتنمية.

ويُعد هذا الاجتماع خطوة في سياق الرقابة البرلمانية على أداء الصندوق، والتأكيد على ضرورة تفعيل الرؤية الوطنية لإعادة الإعمار بما يعزز الاستقرار والتنمية المتوازنة في البلاد.