رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس مجلس الدولة بالعاصمة المغربية

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة أعضاء المجلس صالح جعودة وجلال حسن وعبد المطلب بقص ومحمد أبوسنينة، لقاءً مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ووزير الخارجية المغربي ناصر أبوريطة، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة المغربية الرباط.

وتم خلال اللقاء مناقشة الملفات السياسية الجارية بالبلاد ولا سيما ملف الانتخابات والعمل المشترك لإيجاد حلول لها وفق الآليات بين المجلسين.

وفي ختام اللقاء عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة عن امتنانه لجهود دولة المغرب مملكة وحكومة وشعبا في تعزيز لغة الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية ودورهم السابق الفعال في استضافة الحوارات الليبية، مشيدا بالدعم الدائم والمستمر للشعب الليبي من أجل كسر الجمود السياسي وإيجاد حل ليبي ليبي، وفق قوله.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة، بأن هذا اللقاء يأتي لمناقشة تنفيذ مخرجات بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية والعمل من أجل أن تكون سلطة تنفيذية واحدة تبسط سيطرتها على كافة التراب الليبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة متفق عليها من المجلسيْن في أقرب الآجال، والتأكيد على مواصلة التشاور بين المجلسين بخصوص ما تم الاتفاق عليه.