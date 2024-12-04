رئيس مجلس النواب يلتقي عدداً من أعضاء المنطقتين الغربية والجنوبية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، عدداً من أعضاء مجلس النواب عن المنطقتين الغربية والجنوبية.

وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، ناقص صالح، “مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وسبل تطوير العمل النيابي، بالإضافة إلى بحث سُبل الوصول إلى توافق يحقق إرادة الشعب الليبي بالوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال”.

كما استعرض “نتائج اجتماعاته الأخيرة، إذ تم التأكيد على وحدة مجلس النواب وعدم تجزئته وأن وحدته خط أحمر لا يمس، لكونه السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة في البلاد، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة بمدة محددة وظيفتها توفير احتياجات المواطنين واجراء الانتخابات”.