رئيس مجلس النواب يلتقي مدراء المراكز الطبية والمستشفيات بمختلف المدن والمناطق

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، لفيفا من مدراء المراكز الطبية والمستشفيات بمختلف المدن والمناطق بحضور عضو مجلس النواب حسن الزرقاء.

وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، اطلع صالح، على “مستجدات العمل في المرافق الصحية بكافة ربوع البلاد، بالإضافة إلى استماعه إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل”.

وأكد بأن “مجلس النواب سيعمل على حلحلة كافة المشاكل عبر رئاسة الوزراء التي بدورها ستوفر كافة الإمكانيات لوزارة الصحة بما يكفل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن”.

وفي ختام اللقاء، كرم الحاضرون رئيس مجلس النواب “نظير جهوده المبذولة في حلحلة الأزمة الليبية والدفع بعجلة التنمية والإعمار في البلاد”.

فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي لفيفا من مدراء المراكز الطبية والمستشفيات بمختلف المدن والمناطق القبة | 08 يناير 2025… تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي‏ في الأربعاء، ٨ يناير ٢٠٢٥