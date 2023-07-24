«عقيلة صالح» يؤكد المُضي قدما في إنجاز خارطة الطريق

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الاثنين، في مدينة بنغازي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.



وأفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله، بأن اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، حيث ناقش اللقاء خارطة الطريق للمرحلة المُقبلة ومخرجات لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6 وتشكيل حكومة مُوحدة في كافة أنحاء البلاد.

وأكد عقيلة صالح على مُضي مجلس النواب قُدماً في إنجاز خارطة طريق جديدة للمرحلة المُقبلة والنظر في مخرجات لجنة 6+6 من أجل الوصول إلى توافق حول القوانين الانتخابية بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.